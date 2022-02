Torino, 25 feb. (LaPresse) – “L’insensata sofferenza e la perdita di vite civili devono cessare. L’Europa è al fianco del popolo ucraino e continuerà a fornire supporto. Una seconda ondata di sanzioni con conseguenze massicce e gravi politicamente è stata concordata ieri sera. Un ulteriore pacchetto è in preparazione urgente”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “Ho parlato con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, poiché Kiev è sotto attacco continuo da parte delle forze russe. Bisogna rivolgersi al Cremlino per fermare immediatamente la violenza. C’è la necessità di mobilitare immediatamente la comunità globale per proteggere il diritto internazionale”, aggiunge.

