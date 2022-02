Norcia (Perugia), 25 feb. (LaPresse) – “La pace è in pericolo”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Norcia. “Ieri una nuova tragedia si è abbattuta sull’Europa con violenza, non su un solo Paese ma sull’intera Europa mettendo in pericolo pace e libertà”, ha aggiunto.

