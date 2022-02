Roma, 25 feb. (LaPresse) – Il leader autoritario della Bielorussia Alexander Lukashenko ha assicurato al leader russo Vladimir Putin, in una conversazione telefonica, che Minsk è pronta a creare tutte le condizioni necessarie per i negoziati tra Kiev e Mosca, e per la sicurezza delle delegazioni. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti.

