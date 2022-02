Milano, 25 feb. (LaPresse) – “È importante che le sanzioni siano le più dure possibili per mettere in ginocchio la Russia. Serve una nuova bussola: nessuna ambiguità. Occorre “la sospensione del Patto di stabilità per far sì che queste sanzioni non colpiscano l’economia italiana ed europea”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo alla Camera dopo l’informativa urgente del presidente del Consiglio, Mario Draghi.

