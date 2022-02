Roma, 25 feb. (LaPresse) – “Gli oligarchi russi pagheranno per le decisioni folli di Vladimir Putin, soffriranno per lòe decisioni che sono state prese da lui, dalla Russia, non dall’economia Ue o dall’economia mondiale”. Così il ministro delle Finanze Francesi Bruno Le Maire arrivando a Bercy per le riunioni dell’Eurogruppo e dell’Ecofin.

