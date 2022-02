Torino, 25 feb. (LaPresse) – Il presidente russo, Vladimir Putin “ha deciso di rimuovore l’Ucraina dalla mappa degli Stati”. Così il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, a France Inter a proposito della situazione in Ucraina. “La guerra è totale”, ha detto il ministro. “Il presidente Putin ha scelto la guerra, un’offensiva massiccia, per togliere l’Ucraina dalla mappa degli stati. E sta conducendo le sue offensive in modo costante, meccanico, con grandissimo vigore. E oggi a est, a sud e nella capitale la minaccia sta crescendo”, aggiunge.

