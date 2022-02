Roma, 25 feb. (LaPresse) – Il Governo, secondo quanto si apprende, nel corso del Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per tre mesi per consentire gli interventi umanitari all’estero della protezione civile e anche quello della protezione civile europea. I dettagli del piano di intervento della protezione civile, viene spiegato, sono in via di definizione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata