Milano, 25 feb. (LaPresse) – “I cittadini russi comuni usano le nostre app per esprimere se stessi e organizzarsi per agire. Vogliamo che continuino a far sentire le loro voci, a condividere cosa sta succedendo e organizzarsi con Facebook, Instagram, Whatsapp e Messanger”. Così su Twitter Nick Clegg, presidente Global affairs di Meta.

