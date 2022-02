Torino, 25 feb. (LaPresse/AP) – L’esercito ucraino ha riferito che un gruppo di spie e sabotatori russi è stato avvistato in un distretto di Kiev a circa 5 chilometri a nord del centro della città. In precedenza, i militari avevano affermato che le forze russe avevano sequestrato due veicoli militari ucraini e alcune uniformi e si stavano dirigendo verso la capitale per cercare di infiltrarsi.

