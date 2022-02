Roma, 25 feb. (LaPresse) – “La reazione deve essere determinata per evitare qualsiasi ambiguità”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante il suo intervento in videoconferenza al Vertice Nato sulla crisi in Ucraina dopo l’avvio delle operazioni militari russe.

