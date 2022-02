Roma, 25 feb. (LaPresse) – “L’Italia è uno dei più importanti contributori di truppe alle operazioni Nato. Siamo pronti a fare la nostra parte, come sempre, per mettere a disposizione le forze necessarie”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante il suo intervento in videoconferenza al Vertice Nato sulla crisi in Ucraina dopo l’avvio delle operazioni militari russe.

