Roma, 25 feb. (LaPresse) – “Siamo abbastanza sereni, tranquilli, abbiamo fatto una scelta da uomini responsabili per i nostri ragazzi. Fino a due sere fa la lega di calcio ucraina ci diceva che il campionato si poteva giocare, ma noi non abbiamo voluto abbandonare qui i nostri giocatori, abbiamo fatto questa scelta e non la rinneghiamo”, prosegue Nicolini che racconta la nottata: “Abbiamo sentito solo un botto forte, forse una bomba, alle 4 di notte. La nostra ambasciata ci consiglia di restare qui mentre altre, come quella portoghese, hanno portato fuori i loro connazionali. Per fortuna, almeno per ora, l’hotel funziona a pieno ritmo, mangiamo normalmente e ci dicono che per qualche tempo ancora non avremo problemi”.

