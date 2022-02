Bruxelles, 25 feb. (LaPresse) – “L’Italia ha sempre votato in maniera compatta con gli altri paesi europei le proposte della Commissione e contineuremo a farlo, non c’è alcun veto. Continueremo a votare in maniera compatta le proposte della Commissione e siamo aperti alla proposta del terzo pacchetto della Commissione”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine del Consiglio Ue Affari Esteri a Bruxelles, rispondendo a una domanda sulla posizione del nostro paese riguardo all’ipotesi di escludere la Russia dal sistema di pagamenti interbancario Swift.

