Roma, 25 feb. (LaPresse) – “Bombardamenti, vittime innocenti, terrore. Quest’aggressione militare russa in Ucraina, se non fermata, rischia di mettere a rischio la sicurezza di tutta l’Europa”. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che oggi sarà a Bruxelles per il Consiglio affari esteri straordinario. “Per mesi abbiamo cercato una soluzione diplomatica, mentre Putin preparava un conflitto. L’Italia, i partner Ue e gli alleati atlantici, tutti insieme promuovevano la pace, mentre il governo russo pianificava la guerra”, ha aggiunto Di Maio.

