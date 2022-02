Milano, 25 feb. (LaPresse) – “Siamo qui per portare la solidarietà del M5S, esprimere la vicinanza alla popolazione e le chiedo di portare un mio personale pensiero al Presidente Zelensky che ho ricevuto in visita ufficiale a Palazzo Chigi e incontrato anche in bilaterali all’estero e con il quale c’è un profondo legame e un’amicizia personale”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, all’ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk. “Il M5S è impegnato per iniziative di solidarietà con la popolazione ucraina”, ha sottolineato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata