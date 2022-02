Milano, 25 feb. (LaPresse) – “È impossibile disputare il Gran Premio di Russia nelle circostanze attuali”. Così la Formula 1 in un comunicato annuncia la cancellazione del Gran Premio di Russia. “Il campionato del mondo di Formula 1 – si legge nella nota – visita Paesi in tutto il mondo con una visione positiva, per unire i popoli e tenere insieme le nazioni. Stiamo osservando gli sviluppi in Ucraina con tristezza e stupore e speriamo in una soluzione pacifica rapida. Questa mattina la Formula 1, la Fia e i team hanno discusso la posizione del nostro sport, e la conclusione è che è impossibile disputare il Gran Premio di Russia nelle circostanze attuali”.

