Roma, 25 feb. (LaPresse) – “È autorizzata, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della Nato per l’impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF)”. E’ quanto si legge nella bozza del decreto recante ‘disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina’ che verrà esaminato dal Consiglio dei ministri e che LaPresse ha potuto visionare. Il testo, inoltre, autorizza “per l’anno 2022, la prosecuzione della partecipazione di personale militare al potenziamento dei seguenti dispositivi della NATO: a) dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell’Alleanza; b) dispositivo per la sorveglianza navale nell’area sud dell’Alleanza; c) presenza in Lettonia (Enhanced Forward Presence); d) Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell’Alleanza”.

