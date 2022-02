Roma, 25 feb. (LaPresse) – “È autorizzata, per l’anno 2022, la spesa di euro 12.000.000 per la cessione, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militare non letali di protezione alle autorità governative dell’Ucraina”. E’ quanto si legge nella bozza del decreto recante ‘disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina’ che verrà esaminato dal Consiglio dei ministri e che LaPresse ha potuto visionare.

