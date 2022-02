Bruxelles, 25 feb. (LaPresse) – “Stiamo tagliando l’accesso russo ai mercati dei capitali più importanti, vietando la quotazione di forniture o servizi in relazione ad azioni di entità statali russe. Limitando così in modo significativo gli afflussi finanziari dalla Russia. Queste sanzioni puntano a colpire il 70% del sistema bancario russo e delle principali società statali, compreso il campo della difesa”. Lo ha detto l’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, nella conferenza stampa al termine del Consiglio Affari Esteri Ue straordinario.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata