Torino, 25 feb. (LaPresse) – Mezzi blindati ucraini stanno entrando a Kiev per difendere la capitale dall’avanzata delle truppe russe. Lo riferisce afferma il ministero dell’Interno ucraino, citato da media internazionali. Il governo ucraino ha fatto appello al popolo di Kiev a fare tutto il possibile per resistere alle forze armate di Mosca. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, in precedenza aveva riferito che la città era “entrata in una fase difensiva”.

