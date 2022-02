Milano, 25 feb. (LaPresse) – “Ho ordinato il dispiegamento di forze aggiuntive per aumentare le nostre capacità in Europa per supportare i nostri alleati della Nato”. Così il presidente americano Joe Biden in una nota diffusa dalla Casa Bianca dopo il colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

