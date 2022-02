Bologna, 25 feb. (LaPresse) – “Se una persona è responsabile di strage per l’articolo 285 del Codice penale si deve applicare una sola pena: l’ergastolo. Ma ci sono anche 85 omicidi e siccome una persona non può essere condannata a due ergastoli, la legge prescrive che la soluzione è aggiungere qualcosa alla pena, cioè associare la pena dell’ergastolo all’isolamento diurno da 6 mesi a tre anni. In questo caso noi chiediamo la massima misura, proprio perché 85 omicidi pesano tantissimo”. Lo ha dichiarato il procuratore generale di Bologna, Umberto Palma, chiedendo l’ergastolo, con isolamento diurno di tre anni, per la strage del 2 agosto, alla stazione di Bologna, per Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia nazionale, nel corso dell’udienza di questa mattina del processo ai mandanti (a cui non ha partecipato l’imputato).

