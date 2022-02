Roma, 25 feb. (LaPresse) – Scende sotto quota 5 milioni il numero degli italiani (sopra i 5 anni di età) ancora non vaccinati. Il totale è di 4.847.910. E’ quanto si legge nel bollettino settimanale della struttura commissariale presieduta da Francesco Paolo Figliuolo. Gli over 50 che non hanno ancora effettuato una dose di vaccino sono 1.2 milioni. Nella fascia pediatrica 5-11 anni invece mancano all’appello 1.6 milioni di bambini, il 44% del totale. Le somministrazioni nell’ultima settimana sono state 929.250.

