Roma, 25 feb. (LaPresse) – “L’Italia, come nessun altro Paese occidentale, durante il Governo Draghi ha posto in essere forzature costituzionali per fronteggiare la pandemia, stigmatizzate anche a livello internazionale (Amnesty International, The Spectator, più di 50 atenei universitari di tutto il mondo)”. Inizia così la lettera – anticipata dall’edizione online del Foglio e che LaPresse ha potuto visionare – inviata da 28 esponenti del Movimento 5 Stelle, tra deputati, senatori e consiglieri comunali, all’indirizzo mail del presidente M5S, Giuseppe Conte, e ai capigruppo di Camera e Senato, Davide Crippa e Mariolina Castellone, con le proposte di road map per il superamento delle restrizioni dovute al Covid, subito dopo la fine dello stato emergenza. A inviarle è Davide Serritella, primo firmatario di un ordine del giorno, approvato dall’assemblea di Montecitorio, con cui chiede al governo soprattutto di eliminare il Green pass dopo il 31 marzo. Nell’elenco dei sottoscrittori di questa proposta si leggono i nomi, oltre a quello del deputato piemontese, anche dell’ex ministro, Riccardo Fraccaro, dell’ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, e di Patrizia Terzoni, Mirella Emiliozzi, Antonella Papiro, Marianna Iorio, Marco Bella, Alberto Zolezzi, Gabriele Lorenzoni, Marialuisa Faro, Raffaele Bruno, Vita Martinciglio, Valentina Corneli, Enrica Segneri, Niccolò Invidia, Federica Dieni, Carmen Di Lauro, Mauro Coltorti, Sabrina Ricciardi, Silvana Nappi, Virginia Raggi, Maria Laura Mantovani, Francesca Flati, Vittorio Ferraresi, Pietro Lorefice, Tiziana Ciprini, Davide Zanichelli e Fabrizio Trentacoste. (Segue)

