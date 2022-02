Roma, 25 feb. (LaPresse) – Continua la discesa dell’incidenza settimanale dei casi di covid in Italia. Secondo il bollettino diffuso dall’Iss negli ultimi sette giorni sono stati 552 ogni 100mila abitanti rispetto ai 672 della precedente rilevazione. Giù anche l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici che è stato pari a 0,73 (range 0,68 – 0,82), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero che si attesta a 0,76 rispetto a 0,79.

