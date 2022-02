Milano, 25 feb. (LaPresse) – Uno sguardo, infine, al calcio di oggi, con i ragazzini che pagano le scuole calcio: “Fai la tua ora, poi vai via. Ai nostri tempi si cresceva nel campetto giocando fino a sera. Ma lo sport non perderà mai i suoi valori. Servono però i maestri: ce ne sono pochi. E mica solo nel calcio. Certe cose mi lasciano perplesso: la mia generazione era abituata a pensare prima di parlare, oggi con internet tutti sanno tutto e dicono tutto”. Zoff festeggerà “con la famiglia, a casa, come in questi anni di pandemia. Ho rispettato le regole: mi fido di chi sa più di me”. E come regalo vorrebbe “che il buon Dio mi lasci qui ancora un po’, per veder crescere i miei nipotini”.

