Roma, 25 feb. (LaPresse) – “So che non mi restano molti anni per giocare, quattro o cinque. Vedremo e voglio vincere ancora. Devi essere intelligente e sapere che a 18, 20 o 25 anni non sei lo stesso come a 35. E questa è maturità, esperienza e intelligenza per capire che perdi alcune cose per vincerne altre e hai il giusto equilibrio per continuare a gareggiare ed essere ai massimi livelli”. Così Cristiano Ronaldo, attaccante del Manchester United, in una intervista a Dazn. “Dimostro anno dopo anno che i numeri parlano da soli. Non devo dirvi che sono bravissimo, perché i numeri ci sono. I fatti sono fatti, il resto no. Non importa affatto. Ecco perché sono molto contento della mia forma, sto ancora segnando gol, aiutando le persone, le squadre, sia in nazionale che al Manchester United ed è per questo che voglio continuare così”, ha spiegato.

