Torino, 24 feb. (LaPresse) – Il comitato per i medicinali per uso umano dell’Ema (Chmp) ha raccomandato di estendere l’uso del vaccino contro il Covid-19 di Moderna ‘Spikevax’ ai bambini di età compresa tra 6 e 11 anni. Il vaccino è già approvato per l’uso negli adulti e negli adolescenti di età pari e sopra ai 12 anni. Lo riporta l’Ema in una nota.

