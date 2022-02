Torino, 24 feb. (LaPresse) – Il comitato per i medicinali per uso umano dell’Ema (Chmp) ha raccomandato l’uso della dose di richiamo del vaccino Covid-19 di Pfizer ‘Comirnaty’ per gli adolescenti a partire dai 12 anni di età. La somministrazione delle prime due dosi di questo vaccino alle persone che appartengono a questa fascia d’età è già autorizzato nell’Ue (così come negli adulti e nei bambini a partire dai 5 anni di età). La somministrazione della dose booster è attualmente autorizzata a partire dai 18 anni di età.

