Roma, 24 feb. (LaPresse) – “Ho subito attivato una consultazione straordinaria di Confindustria con le nostre analoghe associazioni europee. Il mio dovere istituzionale in un momento straordinario come questo non può che concentrarsi solo sulla difesa degli interessi del sistema industriale italiano”. Lo ha dichiarato Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata