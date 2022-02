Bruxelles, 24 feb. (LaPresse) – “Elimineremo le sanzioni contro tutti i cittadini ucraini. Il Consiglio di Sicurezza dell’Ucraina ha deciso di togliere le sanzioni a chiunque sia in grado di imbracciare le armi in difesa del nostro Paese”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr in un discorso al Paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata