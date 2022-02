Roma, 24 feb. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto ai cittadini donazioni di sangue per aiutare i soldati feriti. “Abbiamo soldati feriti in ospedali che richiedono donazioni di sangue, per favore unitevi e donate il vostro sangue”, ha detto il capo di Stato.

