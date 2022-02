Presidente ucraino: "I nostri combattenti stanno dando la vita perché la tragedia del 1986 non si ripeta"

Milano, 24 feb. (LaPresse) – “Le forze di occupazione russe stanno cercando di impadronirsi della Centrale nucleare di Chernobyl. I nostri combattenti stanno dando la vita perché la tragedia del 1986 non si ripeta. L’ho segnalato alla premier svedese Magdalena Andersson. Questa è una dichiarazione di guerra contro l’intera Europa“. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, su Twitter.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022