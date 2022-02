Milano, 24 feb. (LaPresse) – “Vi è stato detto che l’Ucraina può rappresentare una minaccia per la Russia. Non è successo in passato, non esiste ora e non accadrà in futuro”. Così il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky rivolgendosi al popolo russo.

