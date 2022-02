Roma, 24 feb. (LaPresse) – “A causa dell’attuale situazione in Ucraina e della chiusura dello spazio aereo, Wizz Air è dispiaciuta di informare i suoi clienti che la compagnia ha temporaneamente sospeso tutte le operazioni di volo da e per il Paese fino a nuovo avviso. I passeggeri con voli prenotati in arrivo o in partenza per l’Ucraina possono trovare ulteriori informazioni su wizzair.com”. Lo dichiara la compagnia aerea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata