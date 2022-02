Roma, 24 feb. (LaPresse) – “Stiamo lavorando per evacuare tutti i nostri dipendenti in Ucraina, le loro famiglie e la nostra flotta alla prima occasione. La sicurezza e la salvaguardia dei nostri passeggeri e dell’equipaggio restano le nostre priorità, nella speranza che la situazione in Ucraina torni al più presto alla normalità”. Lo dichiara la compagnia aerea.

