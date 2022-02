Bruxelles, 24 feb. (LaPresse) – “L’obiettivo della Russia non è solo il Donbass, l’obiettivo non è solo l’Ucraina, l’obiettivo è la stabilità in Europa e l’intero ordine internazionale basato su regole. Per questo, riterremo responsabile la Russia”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una dichiarazione alla stampa.

