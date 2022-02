Barcellona (Spagna), 24 feb. (LaPresse/AP) – Sebastian Vettel dichiara che non correrà nel Gran Premio di Sochi in programma a settembre dopo che la Russia ha lanciato l’attacco contro l’Ucraina. “Mi sono svegliato con le notizie di questa mattina scioccato”, ha spiegato il pilota della Aston Martin. “E’ orribile vedere cosa sta succedendo. Dal calendario, abbiamo una gara in programma in Russia (il 25 settembre). La mia opinione è che non dovrei andare e non andrò”, ha aggiunto. “Penso che sia sbagliato correre nel paese. Mi dispiace per le persone innocenti che stanno perdendo la vita, che vengono uccise per ragioni stupide e una leadership molto strana e folle”. Il 34enne tedesco è a capo della Grand Prix Drivers’ Association, l’associazione dei piloti di Formula 1, ma ha chiarito di non aver ancora discusso la questione. “E’ qualcosa di cui parleremo. Ma personalmente sono scioccato e triste per quello che sta succedendo, quindi vedremo andando avanti, ma penso che la mia decisione sia già presa”.

