Milano, 24 feb. (LaPresse) – Al presidente americano Joe Biden è stata presentata l’opzione di effettuare massicci attacchi informatici per frenare la capacità della Russia di sostenere le sue operazioni militari in Ucraina. Lo riferisce Nbc citando quattro fonti. Due funzionari dell’intelligence statunitense, un funzionario dell’intelligence occidentale e un’altra persona informata sulla questione affermano che non sono state prese decisioni finali, ma che l’intelligence statunitense e i ‘cyber warrior’ militari stanno proponendo l’uso delle armi informatiche americane su una scala mai contemplata prima. Tra le opzioni: interrompere la connettività Internet e le forniture di energia elettrica e manomettere gli scambi ferroviari per ostacolare la capacità della Russia di rifornire le sue forze, hanno affermato tre fonti.

