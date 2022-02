Milano, 24 feb. (LaPresse/AP) – La Uefa ha deciso che San Pietroburgo non ospiterà più la finale di Champions League di questa stagione dopo che la Russia ha attaccato l’Ucraina. Lo apprende Associated Press. Domani si terrà una riunione straordinaria del Comitato esecutivo della Uefa per discutere della crisi geopolitica e una fonte ha affermato che i funzionari confermeranno che la sfida in programma il 28 maggio non si giocherà in Russia.

