Milano, 24 feb. (LaPresse) – “Quando si è sparsa la notizia dei bombardamenti a Kiev è scattato il panico. Gli sportelli bancari sono presi d’assalto, come le farmacie e i supermercati”. La testimonianza drammatica a LaPresse arriva da un ragazzo italiano che lavora e vive a Kiev come professionista e che preferisce rimanere anonimo per non creare ulteriore preoccupazione nella sua famiglia italiana.

