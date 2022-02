Milano, 24 feb. (LaPresse) – “Purtroppo la situazione è degenerata, a Kiev è stato imposto il coprifuoco dalle 22 alle 5, per le strade non c’è nessuno, non si avvertono spari o bombardamenti, ma per questa notte ci aspettiamo l’entrata dei russi in città”. Lo dice al telefono da Kiev un lavoratore italiano che preferisce rimanere anonimo. “Siamo in allerta per ripararci in bunker sottoterra e nelle stazioni della metropolitana. Dalle notizie che arrivano parecchi militari ucraini e russi sarebbero rimasti uccisi negli scontri, abbiamo saputo che ci sono stati scontri nell’aeroporto militare di Hostomel, carri armati russi e truppe via terra si trovano nella zona di Chernobyl e avanzano in direzione Kiev. Se l’Europa non entra in gioco sarà un disastro. Spero che lo Stato italiano nei prossimi giorni inizi a rimpatriare i connazionali con le proprie famiglie e dia un aiuto concreto a chi deve lasciare tutto per andare non si sa dove”.

