Roma, 24 feb. (LaPresse) – La crisi in Ucraina – che passa anche attraverso le ricadute dei prezzi dell’energia, per via del gas che dalla Russia arriva in Europa – “pesa come un macigno” sull’economia, e “ci mangia un sacco” delle risorse della “ripresa”. La pensa così il manager-filosofo Chicco Testa (che tra gli altri ruoli ricoperti è stato anche presidente di Enel ed ex parlamentare Pci e Pds) parlando con LaPresse delle possibili conseguenze dell’invasione della Russia in Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata