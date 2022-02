Milano, 24 feb. (LaPresse) – “Non lascio Kiev” per tornare in Romania, “non sono un codardo. Darei un esempio negativo a tutti. Speriamo che queste persone grandi e senza cervello si calmino”. Lo dice Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev, al giornale ‘Fanatik’. “Vediamo quanto dura questa follia”, ha spiegato il tecnico rumeno. “Cosa pensa la gente? Non lo so, non ho contatti con nessuno… I giocatori sono un po’ spaventati, per le famiglie, è ambiente. Non abbiamo molti stranieri, la situazione – ha spiegato – è peggiore per le squadre con tanti stranieri, con le ambasciate che, ovviamente, chiedono loro di andarsene”. “Dipenderà tutto dai russi, non dagli ucraini, che non stanno attaccando. Vediamo che effetto avranno queste sanzioni internazionali sui russi, se ce ne sono”, ha aggiunto Lucescu.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata