Roma, 24 feb. (LaPresse) – “L’Economia generale è messa a rischio da questo eventi. È un momento di fragilità del sistema economico: il costo del gas, il costo petrolio e del carburante avrà ripercussioni anche sui trasporti”. Lo ha detto Claudio Tarlazzi, segretario generar della Uil Trasporti, in apertura del congresso nazionale di Uilt, commentando lo scenario di guerra che si è aperto questa mattina in Ucraina. Una situazione che “Noi condanniamo”, ha detto Tarlazzi, riferendosi alla guerra in generale ma soprattutto “all’invasione russa in Ucraina”, per cui richiede “dure sanzioni”. E aggiunge che: “Ci saranno presidi davanti all’ambasciata russa”.

