Milano, 24 feb. (LaPresse) – “Un attacco a un Paese Alleato sarà considerato un attacco a tutti”, i membri della Nato “devono essere certi che la Russia sappia di non poter fare lo stesso” come in Ucraina “contro gli Alleati”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata