Milano, 24 feb. (LaPresse) – “Non ci sono soldati della Nato in Ucraina, non abbiamo intenzione di dispiegare le truppe Nato in Ucraina. Abbiamo incrementato e incrementeremo la presenza sui territori della Nato”, “abbiamo intenzione di proteggere gli Alleati della Nato e lo dimostriamo con l’aumento delle truppe sul fianco orientale”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata