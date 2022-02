Milano, 24 feb. (LaPresse) – “Abbiamo attivato il piano di difesa della Nato”, “sviluppato negli anni per prepararci a una crisi come quella attuale; sono piani di difesa che danno ai comandanti militari maggior autorità per dispiegare forze dove ritengono siano necessarie”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata