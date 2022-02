Bruxelles, 24 feb. (LaPresse) РNella capitale ucraina Kiev le stazioni della metropolitana sono diventate bunker improvvisati. Lo riporta la Cnn. Testimoni in città hanno detto alla Cnn che le stazioni sono piene di persone che trasportano rifornimenti, organizzate in gruppi. Le stazioni sono piene, ma non i treni stessi, che funzionano ancora senza intoppi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata