Roma, 24 feb. (LaPresse) – Stop al massimo campionato di calcio in Ucraina. Lo hanno annunciato gli organizzatori in un breve comunicato sul sito ufficiale della competizione. “A causa dell’imposizione della legge marziale in Ucraina, il campionato ucraino è stato sospeso”, si legge nella nota.

